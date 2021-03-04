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Пентагон не намерен «стесняться с ответным ударом» на атаку американской военной базы на территории Ирака, заявили в военном ведомстве Соединенных Штатов. Также от лица президента США Джо Байдена ситуацию прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.

Она заявила, что глава государства уже поставлен в известность об ударе по базе Айн Эль-Асад. По его словам, ответ за эту атаку последует обязательно. Но каким он будет и когда США нанесут ответный удар, они решат самостоятельно.

“Если мы сочтем ответные действия оправданными, мы снова примем меры подходящим для нас способом и в подходящее время”, — передала слова американского лидера Джейн Псаки.

Удар по американской базе в Ираке был нанесен в среду. На ее территорию попало целых десять ракет, однако жертв и пострадавших в результате атаки нет.

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