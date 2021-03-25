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В ЛНР заявили об очередном обстреле её территории, который совершили вооружённые формирования Украины.

Как рассказали РИА Новости, это заявление было передано в СЦКК – Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня. Как было указано, 23 марта был замечен один обстрел от силовиков Украины.

Целью обстрела являлись районы населённых пунктов Лозовое и Нижнее Лозовое, которые находятся под контролем народной милиции ЛНР. Указывается, что обстрел проводился из миномётов 82-мм калибра, также использовались противотанковый гранатомёт СПГ-9 и автоматический гранатомёт АГС-17.

Перед этим последний обстрел был зафиксирован 18 марта. Таким образом, возобновление обстрелов произошло спустя пять дней тишины.

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