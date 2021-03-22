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Заявления американского президента Джо Байдена о России совершенно не последовательны и не подчиняются элементарным законам логики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время брифинга. Он отметил, что такое поведение вполне может говорить о серьезных проблемах со здоровьем лидера США.

По мнению Володина, сотрудничество с Россией во многих сферах больше нужно Соединенным Штатам, чем самой РФ. Об этом уже упоминал и сам Байден. Однако в это же время он и его администрация вводят все новые и новые санкции, бесконечно бросаются необоснованными обвинениями, делают из Москвы врага. В такой ситуации перспективы какого-либо сотрудничества остаются весьма туманными.

Спикер заявил, что Россия во все времена была открытой для диалога с Вашингтоном, однако общаться с ним она будет только в том случае, если сотрудничество будет вестись с использованием принципа взаимоуважения и доверия. Безо всяких двойных стандартов и нелогичных высказываний.

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