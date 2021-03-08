На площади Ленина в Чите всех проходящих мимо женщин поздравляли с 8 марта военнослужащие спецподразделений с автоматами. Они вручали букеты тюльпанов, которые, несмотря на сильный мороз, даже не замерзли.

В акции «Подари цветы» командование 29-й армии задействовало спецназовцев с автоматами АК-12, только что поступившими на вооружение. Военные постоянно меняли локации, перемещаясь по городу на бронеавтомобиле «Тигр». Они вручали букеты женщинам и произносили душевные поздравления.

После поездок по городу спецназовцы нагрянули с цветами в военный госпиталь, где поздравили с праздником всех сотрудниц. Женщины не скрывали, что такое внимание мужчин им очень приятно.