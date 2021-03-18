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Эксперты сообщили о том, как при помощи режима разработчика ускорить любой смартфон, на котором установлена ОС Android.

Перейти в этот режим нужно через настройки, где требуется сначала зайти в меню «Сведения о телефоне», далее – в «Сведения о ПО». Затем нужно провести семикратное нажатие на «Номер сборки».

Для того, чтобы ускорить устройство, требуется поменять несколько настроек. К примеру, в пункте «Отрисовка» следует изменить значения ряда параметров. Специалисты рекомендуют для некоторых пунктов, касающихся анимации, поставить значение 0,5. Речь идёт о параметрах анимации окон, переходов, а также о длительности анимации.

Также нужно поменять настройки графического ускорителя. Это делается в пункте «Аппаратное ускорение отрисовки». Здесь требуется отметить пункт «Запустить обработку графическим процессором. Но это, как отмечается, приведёт не только к ускорению устройства, но и к повышенному расходу оперативной памяти.

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