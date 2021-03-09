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Авторы портала «ДокторПитер» рассказали о продуктах, которые помогут снять стресс.

Как отмечается, сезонная депрессия, стресс и общий упадок сил являются достаточно частой проблемой, однако её можно решить, всего лишь наладив свой рацион и добавив в него некоторые продукты. Отмечается, что такие проблемы возникают из-за дисбаланса химических веществ и витаминов в организме.

Специалисты портала рекомендуют добавить в рацион рыбу, такую, как форель или лосось, отметив, что в них много витамина D. Также рекомендуется отказаться от обычного сахара и сладостей, и заменить их на ягоды. Можно также полакомиться тёмным горьким шоколадом.

Кроме того, авторы статьи советуют употреблять цельнозерновой хлеб, сочетая его с хумусом и курицей. Также следует добавить в рацион зелёные листовые овощи и животный белок – в них содержатся вещества, мешающие развитию тревожности.

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