Орнитолог Виктория Рыбцова объяснила, откуда в Ростове-на-Дону появилось множество чаек.

Как сообщается, чайки появились в городе ещё несколько дней назад, чем несколько обеспокоили местных жителей. По словам Рыбцовой, сейчас начался весенний пролёт птиц, которые возвращаются на свои привычные места гнездования.

Однако из-за холодной погоды птицы столкнулись с тем, что им трудно добыть себе корм, и поэтому они нашли иной выход. Более доступным кормом, как заметила орнитолог, для них являются мусорные баки и свалки в городе. Именно они привлекают стаи чаек, которым не надо в этом случае тратить энергию на поиск пищи.

Не только чайки по этой причине переселяются ближе к городу – так поступают и другие птицы. Впрочем, опасности они не несут, и, как заявила Рыбцова, как только станет доступен привычный корм, большинство птиц улетят из города.