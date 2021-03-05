На Украине помощница председателя ЦИК Анжела Еременко уволилась после публикации поста с жалобой на сломавшийся вибратор.

Как сообщается, Еременко на своей странице в Facebook рассказала о том, что на 14 февраля ей подарили весьма крутой вибратор. Но, когда она захотела испробовать секс-игрушку со своим возлюбленным, то обнаружила, что вибратор сломался, и починить его самостоятельно паре не удалось.

После этого пользователи Сети жестко раскритиковали Еременко и даже оскорбили её, назвав извращенкой. Позже она сообщила, что подала заявление на увольнение. Своё решение она объяснила тем, что быть открытой и шутить для неё более важно, чем иметь любую должность. Также она задалась вопросом, почему её вообще осудили за подобные разговоры, так как она является взрослой женщиной.