Советник министра внутренних дел Украины Валерий Поцелуйко заявил об «ударе», который совершила Украина в отношении России.

О его заявлении рассказало издание РИА Новости. Ударом, о котором заявил министр, он считает закрытие в стране телеканалов оппозиции. Как отмечается, ранее стало известно о том, что в Украине в отношении Виктора Медведчука, а также ряда телеканалов Тараса Козака, были введены санкции по инициативе Владимира Зеленского. Как заявил Поцелуйко, телеканалы являлись откровенно оппозиционными.

Поцелуйко заявил, что эти санкции сильно ударили по инструменту влияния владельцев телеканалов в Украине. Кроме того, он отметил, что это нанесло удар и по России.

Политик выразил уверенность в том, что от Москвы следует ожидать ответного шага. Он заверил, что Киев к этому ответу подготовлен.