читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Михаил Мишустин, глава российского кабмина, подписал постановление об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля текущего года.

На выполнение данной задачи из бюджета ПФР будет выделено 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Это решение коснется не менее 3 миллионов 900 тысяч россиян. Величину индексации рассчитали на основе размера прожиточного минимума пенсионеров за 2 последних года. В итоге средняя величина социальных пенсионных выплат должна будет составить примерно 10,1 тысячи рублей.

В СМИ напоминают, что соц. пенсия выплачивается тем гражданам Российской Федерации, которые не обладают достаточным стажем для получения страховой пенсии. Она также положена людям, потерявшим кормильца или имеющим инвалидность.

Вам может понравиться

Haaretz: Израиль нечаянно слил в Сеть местоположение секретных военных баз

Командование тыла израильской армии выпустило карту с помеченными на ней пунктами для тестирования на коронавирус. Одновременно с этим на нее случайно нанесли места расположения важных военных объектов страны, сообщает информагентство

Эрдоган раскрыл главные цели присутствия Турции в Сирии

Турция уже добилась успехов в урегулировании конфликта в Ливии и теперь намерена достичь тех же результатов и в Сирии, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган. Он рассказал, что ливийский народ сейчас

Байден выразил намерение продолжать сотрудничество с ЕС по России и Китаю

Американский лидер Джо Байден заявил о намерении продолжать сотрудничество с ЕС по Китаю, России и ряду других государств. Об этом сообщили представители Белого дома, подводя итоги прошедшей в режиме видеоконференции
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |