Михаил Мишустин, глава российского кабмина, подписал постановление об индексации социальных пенсий на 3,4% с 1 апреля текущего года.

На выполнение данной задачи из бюджета ПФР будет выделено 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Это решение коснется не менее 3 миллионов 900 тысяч россиян. Величину индексации рассчитали на основе размера прожиточного минимума пенсионеров за 2 последних года. В итоге средняя величина социальных пенсионных выплат должна будет составить примерно 10,1 тысячи рублей.

В СМИ напоминают, что соц. пенсия выплачивается тем гражданам Российской Федерации, которые не обладают достаточным стажем для получения страховой пенсии. Она также положена людям, потерявшим кормильца или имеющим инвалидность.