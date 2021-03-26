В экстренные службы Подмосковья поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и дошкольных учреждений. Силовые структуры сразу же взялись за проведение проверки.

В настоящий момент она завершена. Сообщения о минировании не подтвердились – никаких взрывчатых устройств или даже напоминающих их предметов обнаружено не было.

Ложные сообщения о минировании начали поступать бурным потоком с позапрошлого года. В основном они приходят на адреса электронной почты. Анонимы «минируют» абсолютно все – школы и детские сады, самолеты и торговые центры, общественные места. Однако всегда информация оказывается ложной.

ФСБ, которая занимается расследованием подобных дел, уже неоднократно заявляла о блокировке интернет-ресурсов иностранного происхождения, с которых часто поступают сообщения о заложенных минах.