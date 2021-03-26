читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В экстренные службы Подмосковья поступило анонимное сообщение о минировании всех школ и дошкольных учреждений. Силовые структуры сразу же взялись за проведение проверки.

В настоящий момент она завершена. Сообщения о минировании не подтвердились – никаких взрывчатых устройств или даже напоминающих их предметов обнаружено не было.

Ложные сообщения о минировании начали поступать бурным потоком с позапрошлого года. В основном они приходят на адреса электронной почты. Анонимы «минируют» абсолютно все – школы и детские сады, самолеты и торговые центры, общественные места. Однако всегда информация оказывается ложной.

ФСБ, которая занимается расследованием подобных дел, уже неоднократно заявляла о блокировке интернет-ресурсов иностранного происхождения, с которых часто поступают сообщения о заложенных минах.

Вам может понравиться

Эксперт Мураховский раскрыл причины участившихся учений НАТО и Эстонии

Эстония регулярно проводит учения совместно с Североатлантическим альянсом, которые требуют от нее крупных финансовых вложений на якобы «защиту от российской угрозы». При этом стоит отметить громкие названия этих маневров. Так,

Shine: Визит Лаврова в Китай стал ударом по США

Западные санкции сблизили Китай и Россию, а также укрепили их сотрудничество между собой в различных сферах, сообщает издание Shine. Автор публикации пишет, что это подтвердил визит в КНР главы внешнеполитического

The National Interest: Экспортный успех российских ЗРК С-400 не дает покоя Вашингтону

Россия успешно продает свои ЗРК С-400, что у США не вызывает ничего, кроме сильного беспокойства. Вашингтон пытается запугать покупателей комплексов санкциями, но этот номер проходит далеко не со всеми, уверен
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – ясно, до -1 °C | Королев: погода, 26 марта – снег, до 0 °C | Подольск: погода, 26 марта – пасмурно, до 3 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 8 °C |