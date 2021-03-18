Если Украина начнет наступление на Донбасс, необходимо нанести ракетные удары по ее стратегическим объектам прямо с российской территории, считает телеведущий Владимир Соловьев. По его мнению, это сразу отобьет у Киева все желание нападать на самопровозглашенные республики.

В одной из своих передач на канале «Россия-1» Соловьев заявил, что российские ракеты обладают большой дальностью действия и без проблем смогут ударить по украинским складам с горюче-смазочными материалами, по тем местам, где сосредоточено большое количество боевой техники, а также по аэродромам. Это моментально обескровит ВСУ и заставит их прекратить наступательные действия.

Напомним, что на 15 марта планировалось наступление Украины на самопровозглашенные республики Донбасса, однако оно так и не началось. Сейчас как ВСУ, так и ополчение ЛНР и ДНР находятся в полной боевой готовности и ждут команды к атаке. Вполне вероятно, что напряженная ситуация совсем скоро приведет к полномасштабному боевому конфликту.