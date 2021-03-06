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Участница группы «ВИА Гра» Ксения Попова в эфире программы «СЛАВА+» на YouTube рассказала о некоторых деталях своего контракта.

По словам Ксении, контракт с Константином Меладзе заключён на пять лет, однако он не является самым строгим в российском бизнесе, и его можно разорвать. К примеру, если участница забеременела, то делать аборт её не заставят. Однако рождение ребёнка поставит крест на дальнейшей работе девушки в группе. Также певица заявила, что пока что не планирует создавать семью и не думает о детях.

Ксения отметила, что Меладзе лоялен, он никого не держит в группе насильно, и к нему можно прийти и рассказать о событиях в своей жизни. Однако работать спустя рукава не выйдет, и делать всё необходимо с умом.

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