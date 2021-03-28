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Авария контейнеровоза, из-за которой оказался практически полностью заблокирован Суэцкий канал, показала Западу стратегическую важность Северного пути, который в таких условиях остается единственным маршрутом для перевозки грузов из Европы в Азию и наоборот, пишут авторы китайского издания Sohu.

Они отмечают, что Соединенные Штаты и их союзники обязательно сделают выводы из этой аварии и попытаются вытеснить Россию, которая в настоящий момент полностью удерживает Севморпуть под своим контролем.

По словам китайских журналистов, в настоящий момент этот маршрут нельзя назвать стабильным, так как он может использоваться для торговых перевозок не круглый год. Однако льды продолжают таять, климат меняется и уже через 5–10 лет ситуация изменится. Однако Соединенные Штаты вряд ли будут ждать так долго.

Авторы публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», предупреждают, что Москва уже сейчас должна быть готова к отражению атак США. А также предполагают, что американские власти будут действовать своими привычными методами – санкционным давлением, угрозами развязать военный конфликт, заявлениями о свободе судоходства и прочими.

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