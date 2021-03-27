Sohu составил ТОП-5 самых уродливых самолетов в мире

Как правило, внешний облик современных самолетов приятен человеческому взору, их продиктованные аэродинамикой обводы создают зрительное впечатление свободного полета, стремительности. Но всюду бывают исключения, и китайское издание Sohu обратило внимание на образцы военной авиатехники, смотреть на которые вряд ли доставляет удовольствие. Discover24.ru приводит адаптированный перевод соответствующего «антирейтинг» из 5 позиций.

5 место – A-10 Thunderbolt

Американский штурмовик-ветеран представлен как «злобная версия Микки Мауса». Этот ударный самолет и в настоящее время еще находится на вооружении ВВС США, отвечая за поддержку сухопутных войск в тесном контакте. Он используется при атаке военной техники противника, важных наземных целей и в других случаях. Обладает очень высокой боевой эффективностью. Он знаменит своей «толстокожестью»: даже получив прямые попадания, он способен продолжать сражаться. Поэтому у американских военных за A-10 закрепилось прозвище «бородавочник» – по аналогии с видом дикого кабана.

4 место – Super Guppy

Транспортный самолет НАСА. В 1960-х годах Супер Гуппи использовался для транспортировки частей огромных ракет. «Глядя на большой живот и короткие ноги, я подозревал, что он не умеет летать», – прокомментировал его помещение в рейтинг автор.

После прекращения программы НАСА «Аполло» и планов создания в США космической станции Guppy потерял свой «бизнес» и был вынужден продолжить работу в качестве коммерческого грузового самолета. Поскольку он изготовлен более 50 лет назад, в Guppy нет системы автопилота, и на протяжении всего процесса им нужно управлять вручную. В целом Супер Гуппи перевозит 18 тонн груза и при этом летает очень медленно – до 426 километров в час.

3 место – Fairey Gannet

Британский противолодочный самолет Fairey Gannet («Баклан») служил на авианосцах Королевских ВМС в период сразу после Второй мировой войны. В то время реактивные самолеты еще не могли взлетать с авианосца, поэтому Gannet оснастили пропеллером. Он предназначался для борьбы с подводными лодками, обладая функциями «обнаружения-удара», поэтому на нем было установлено большое количество средств обнаружения субмарин и противолодочного наступательного оружия.

Позже была добавлена функция раннего предупреждения: для размещения антенны радара большего размера на брюхе «Баклана выпирал мешок. Все это сделало его похожим на толстого гуся. В 1970-х годах Великобритания сократила свои финансовые расходы и упразднила авианосец, на котором находились Fairey Gannet, уже к тому времени снятые с производства.

2 место – EL/M-2075 Phalcon

Израильский радиолокационный самолет раннего обнаружения – модификация, осуществленная на базе транспортного самолета Боинг-707. В носу этого самолета установлена радарная система, которая может сканировать окрестности на 360 градусов. Из-за этого его облик очень напоминает «нос Марио» – персонажа популярных компьютерных игр.

Характеристики EL/M-2075 чрезвычайно высоки, он может обнаруживать истребители на расстоянии 370 километров и одновременно отслеживать 250 целей. При этом цена данного самолета ДРЛО израильского производства составляет лишь треть от «аналогичной модели», производимой в США. Его желали приобрести многие страны, и КНР осуществила его покупку. Индия также заказала три таких самолета в 2004 году.

1 место – ВВА-14

Советский противолодочный самолет-гидроплан. Если вы думаете, что это похоже на лягушку, то это верно! Потому что этот странно выглядящий самолет относится к категории «амфибий». Он был разработан Советским Союзом в 1972 году и может взлетать и садиться по желанию на земле, море, льду и снегу, а также очень быстро летать у земли (самолет с эффектом «экраноплана»).

ВВА-14 (имеющий также прозвище «Змей Горыныч») мог не опасаться плохой погоды и обладал отличной маскировкой. В эпоху «холодной войны» его называли «советским монстром», и это было не напрасно. Однако из-за финансовых и технических проблем (амфибию оказалось дорого производить и затруднительно обслуживать) из этого проекта ничего реально готового к постановке на вооружение не вышло.