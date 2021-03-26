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В последнее время Лондон делает крайне резкие заявления в адрес России, называя ее врагом номер один, а также намереваясь бороться с «российской агрессией». Причину подобных высказываний раскрыли аналитики китайского издания Sohu. Они написали, что Великобритания просто чувствует свое бессилие перед Москвой.

Эксперты рассказывают, что у Соединенного Королевства появились весьма серьезные планы по усилению своих вооруженных сил. Лондон заявляет о намерении увеличить количество ядерных боеголовок до 275 единиц, собирается развивать космическое оружие, грозит РФ кибератаками. Подобные планы никого в мире не удивляют – западные страны лишь недоумевают, так как хорошо знают, что реализовать все программы у Британии просто не получится.

Россия же отреагировала на столь кровожадные замыслы насмешкой, не желая воспринимать оппонента с Туманного Альбиона всерьез. Ее представители заявили, что от Британской империи остались только амбиции. На самом же деле попытки бросать России вызов выглядят смешно.

Авторы статьи, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что у Лондона сегодня нет таких сил, которые позволили бы ему на равных сражаться с Москвой. И в ближайшее время они точно не появятся.

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