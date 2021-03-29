Заявления командующего украинскими ВВС Сергея Дроздова о возможном приобретении Киевом американских истребителей пятого поколения F-35 насмешили Россию, пишут авторы китайского издания Sohu. Они также отмечают, что российские власти достаточно спокойно и иронично отнеслись к этим планам.

Напомним, что Дроздов анонсировал полное перевооружение ВВС. Он заявил, что устаревшие советские истребители МиГ-29, которые сейчас имеются в войсках, будут заменяться на американские F-15 или шведские самолеты Gripen. А в течение пяти-десяти лет на вооружении ВВС появятся F-35.

Спокойствие России в ответ на это заявление вполне понятно, пишут авторы публикации. Все дело в том, что покупка этих «летающих компьютеров» окончательно разорит не только украинскую армию, но и всю страну. Потому что F-35 продаются по заоблачным ценам, а всего один час их полета стоит более 30 тысяч долларов. Кроме того, обслуживание и ремонт могут выполняться только американскими специалистами и требуют крупных финансовых затрат.

Российские военные эксперты с улыбкой восприняли заявления Дроздова. Они отмечают, что даже США и Великобритания уже жалуются на то, что истребители F-35 разоряют их военные бюджеты. Поэтому для Украины их приобретение окажется непосильным грузом.