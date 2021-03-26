Даже давний советский Т-64, по мнению китайцев, превосходит прочностью бронирования хваленые «Леклерки» и «Леопарды-2».

Как пишет Sohu в новой статье, в течение долгого времени германский Leopard 2 и французский Leclerc считаются на Западе эталоном основных боевых танков, сочетая в себе огневую мощь, мобильность и маневренность. Но особенно восхваляется их броневая защита, характеризуемая исключительно как «непобедимая», «непробиваемая», «непроницаемая». Однако за нимбом восхвалений реальное рассмотрение «Леклерков» и «Леопардов-2» приводит к несколько неожиданному результату.

Статья в Sohu проиллюстрирована целым рядом фотоснимков, из которых видно, что толстая защитная броня на башне Leclerc на самом деле имеет множество полостей, которые заполнены всем подряд – продуктами питания, минеральной водой, плоскогубцами, ломами и водопроводными трубами. Танк Leopard 2 точно таков же в этом плане, и даже знаковая «клиновидная броня» его последней модели изнутри пуста.

Это заставляет многих людей усомниться в прочности брони современных европейских танков. Полая броня – для них это такой же нонсенс, как «черный хлопок». Но на самом деле в башне «Леопардов-2» и «Леклерков» используется композитная броня. С момента ее появления броневые блоки этих танков всегда были полыми коробчатыми конструкциями для размещения в них специальных «сэндвич-элементов».

В многослойной структуре нормальной композитной брони обычно есть зазоры между слоями. Основная функция полой брони заключается в предотвращении попадания бронебойного снаряда внутрь корпуса и столкновения последнего с кумулятивной струей, которую предпочтительно активировать заранее. Поэтому под полой композитной броней находится слой основной брони, который и является основной защитой.

Защитное бронирование основных современных боевых танков включает в себя однородную стальную броню, композитную броню, а также активные элементы поверх брони. Например, «Меркава »в Израиле имеет на конце башни круг из так называемых «пускающих газы занавесей» (в оригинале они именуются гораздо выразительней), который способен эффективно противодействовать обстрелу из РПГ. По итогам ближневосточных войн все армии мира по израильскому примеру так или иначе поспешили установить соответствующий «занавес» на своих танках и бронетехнике.

Помимо борьбы с бронебойными снарядами, полая броня также дает выгоду в снижении веса. Масса большинства из современных основных боевых танков обычно составляет 60-70 тонн. Если вся броня будет сплошной, это добавит как минимум несколько тонн веса. Корпус машины, основание башни с таким весом двигатель уже не выдержит. Вся конструкция танка должна будет сильно измениться. После этого его уже будет непросто использовать, поэтому полая броня – лучший вариант для сохранения общих характеристик танка.

Некоторые считают, что броня нынешнего основного китайского боевого танка 99А представляет собой прочную конструкцию, что на самом деле далеко не так. Кроме того, некоторые люди думают, что полые доспехи и «ящики для хранения» в Leopard 2 и Leclerc – это просто их оснащение в нормальных условиях. Когда наступит военное время, их будут заменить сплошной броней, либо помещать прочную броню внутрь полой конструкции, но на самом деле, и то, и другое невозможно. Причина указана выше. Вес танка окажется слишком велик, чтобы выдержать его корпус, башню и двигатель.

Конечно, из всего есть исключения. В мире существует и действительно удачный танк из прочной сплошной брони – это советский Т-64. В его броне используются корундовые керамические шары в сочетании со стальной литой конструкцией, которую можно охарактеризовать как герметичная. В то же время T-72A имеет конструкцию из кварцево-керамического шара + стальное литье, а T-72Б – прослойки в расширенной броне, каждая из которых содержит зазоры, и качество брони в нем намного хуже, чем у T-64.

Танковая броня не всегда лучше тем, чем она толще и тяжелее. У всего есть определенная «степень», которую понимает конструктор. Таим образом, наличие отдельных полостей в бронировании не влияет на танк. В целом же характеристики и конструкции современных танков сходны и на Востоке, и на Западе.