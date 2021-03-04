Появление американских бомбардировщиков на базе Орланд в Норвегии – это сигнал к тому, что отношение этой северной страны к России меняется в худшую сторону, уверены аналитики китайского издания Sohu. Они заявляют, что совсем скоро может возникнуть серьезный конфликт за Шпицберген и РФ должна быть к нему готова.

Именно на этом архипелаге россияне и норвежцы в течение долгих лет мирно соседствуют и даже ведут совместную хозяйственную деятельность, поясняют эксперты. Однако разрешение Осло на размещение бомбардировщиков все меняет. Оно показывает, что Норвегия готова вместе с Североатлантическим альянсом броситься на борьбу с мифической «российской агрессией».

Именно из-за этого за контроль над Шпицбергеном может вспыхнуть борьба. В окрестностях архипелага имеются большие запасы углеводородов, которые привлекают сейчас всех ключевых игроков. Кроме того, не стоит забывать и о неистощимых рыбных ресурсах.

В публикации, переведенной порталом «ПолитРоссия», говориться также о том, что контроль над Шпицбергеном позволить также взять на себя управление авиасообщением и судоходством на ключевых транспортных артериях севера. Поэтому НАТО обязательно попытается воспользоваться возможностью вытеснить из этого региона Россию.