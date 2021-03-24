Российский флот мгновенно отреагировал на совместные учения сил НАТО и Украины в Черном море и не оставил кораблям Североатлантического альянса ни единого шанса приблизиться к берегам Крымского полуострова, сообщает китайское издание Sohu.

Авторы поясняют, что организация этих учений была явной провокацией со стороны НАТО, так как Россия сейчас внимательно следит за событиями, происходящими на Донбассе. Однако попытка хотя бы таким способом отвлечь ее завершилась провалом.

В ответ на маневры Украины и НАТО Россия затеяла в Черном море собственные учения. Корабли ВМФ в непосредственной близости от американских эсминцев отработали выполнение задач по перехвату и уничтожению вероятного противника. Из-за этого натовские суда были существенно ограничены в своих действиях и уж точно не могли приблизиться к Крыму.

Авторы публикации, которую на русский язык перевел портал «ПолитРоссия», пишут, что РФ своевременно вмешалась в учения Киева и НАТО. И хотя прямого контакта с их кораблями не было, они все же не смогли провести полноценные маневры, как планировалось ранее.