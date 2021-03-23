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Российский подводный флот снова продемонстрировал умение решать сразу несколько важных задач на самом высоком уровне, пишут эксперты китайского издания Sohu. Они напоминают, что натовские корабли и самолеты до сих пор не могут обнаружить подлодку Ростов-на-Дону в акватории Средиземного моря.

Эта дизель-электрическая субмарина внезапно исчезла с радаров американских кораблей, посеяв панику в их рядах. При этом она постоянно выходила на связь со своим командованием, а чуть позже оказалось, что ДЭПЛ караулит авианосец ВМС США неподалеку от острова Крит.

В Черном море проблемы натовским силами создали сразу шесть подлодок проекта «Варшавянка». За день до учений «Морской щит – 2021» они вышли на боевое дежурство и сейчас вполне могут находиться в зоне маневров.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что при всем этом РФ ухитряется наблюдать и за ситуацией на Донбассе, которая обостряется с каждым днем. Это доказывает, что для нее является вполне нормальным явлением решение многих проблем одновременно, не зацикливаясь на какой-то одной задаче.

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