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Украине гораздо лучше заплатить Китаю 2 миллиарда долларов компенсации, чем потерять завод «Мотор-Сич» и тем самым подорвать обороноспособность государства, уверен киевский журналист издания Главред. Он назвал сложившуюся сейчас ситуацию с предприятием «вопросом жизни и смерти».

По словам эксперта, «Мотор-Сич» производит авиационные двигатели, которые способны создать высокую конкуренцию лидерам мирового производства силовых установок. Он сообщает, что моторы такого качества китайцы не научились делать до сих пор, что говорит об уникальности предприятия. В то же время, журналист говорит о том, что пока неизвестно, будет ли завод нормально функционировать после национализации.

Эксперт заметил, что возвращение предприятия в руки государства может быть проведено по указке Соединенных Штатов. По той простой причине, что США поссорились с Китаем и делают все возможное, чтобы ему насолить.

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