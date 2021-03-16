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Сирия получила от России истребители МиГ-29СМТ, которые помогут ей успешно противостоять в воздушном пространстве Турции, Израилю и даже Соединенным Штатам. Эти боевые самолеты считаются самыми мощными на Ближнем Востоке и вполне оправдывают столь высокий статус, сообщает издание Avia.Pro.

Военные эксперты из разных стран мира уже заметили существенное уменьшение в небе над Сирией количества израильских истребителей, которые в последнее время атаковали арабское государство с воздуха. По их мнению, после модернизации МиГ-29СМТ по мощности, маневренности, скорости и боевым качествам не уступает, а в отдельных аспектах даже превосходит самолеты ЦАХАЛ.

Российские специалисты уверены, что теперь Сирия получила эффективную защиту от ударов с воздуха. Но это еще не предел. В ближайшее время планируется передача Россией еще и легких истребителей МиГ-35, благодаря которым САР сможет рассчитывать на реальное превосходство в собственном воздушном пространстве.

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