Соединенные Штаты попытались взять Россию в тиски, однако этим планам не суждено было сбыться, заявляет китайское издание Sina. По словам авторов публикации, РФ своевременно отреагировала на угрозу и предприняла все необходимые меры.

Замысел Соединенных Штатов был не так уж плох. Сперва они перебросили свои истребители F-15 в Эстонию, которая находится на границе с Россией, для проведения учений под кровожадным названием «Свирепый волк». После этого началась переброска войск в Норвегию. Куда устремились сразу 4 стратегических бомбардировщика B-1B.

Один из этих самолетов недавно слетал за Полярный круг и даже протестировал возможность приземления в условиях экстремально низких температур, что тоже было частью плана.

Впрочем, Россию такие маневры совсем не испугали. Вопрос с Норвегией был решен просто – к ее берегам отправился крейсер «Маршал Устинов», который выступает одним из инструментом сдерживания США. Кроме того, были организованы совместные учения с Беларусью, которая вполне может стать союзником РФ, способным придержать натовские силы в Прибалтике.

Таким образом, попытка взять Россию в тиски потерпела крах. Теперь остается ожидать новых выпадов против Москвы, которые обязательно придумают американские «сценаристы» из Пентагона.