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В материале китайского агентства Sina, переведенном «ПолитРоссией», отметили, что Британия пришла в ярость из-за насмешек российских экспертов над боевыми самолетами Соединенных Штатов.

Специалисты из РФ заявили, что истребители F-35 не оправдали надежд Минобороны США и его союзников, так как они регулярно выходят из строя и требуют дорогостоящего технического обслуживания. В Великобритании неоднозначно отреагировали на эти высказывания, отметив, что эти самолеты действительно могут разорить британские войска, из-за чего Россия будет еще больше потешаться над Западом.

За каждый истребитель пятого поколения Британии пришлось заплатить по 80 000 000 фунтов стерлингов. Один час его эксплуатации оценивается в 90 000 фунтов стерлингов. При этом в КНР не ожидали, что Британия так остро отреагирует на критику России, так как та является давним союзником США.

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