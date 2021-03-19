Шведское военное ведомство заявило о восстановлении на острове Готланд своей старой и заброшенной системы ПВО. Которая, по уверениям чиновников, должна защитить государство от «российской агрессии», придуманной самим же Минобороны.

Основой этой системы являются комплексы LU-23, в составе которых имеются РЛС, видеокамера, оснащенная инфракрасным прожектором, а также пусковая установка с шестью ракетами. Последняя перемещается с места на место посредством тягача.

Военнослужащие уже провели проверку комплекса перед его развертыванием на острове Готланд. Микаэль Фризель, который отвечает за материально-техническое обеспечение шведской армии, сообщил, что инспекция показала соответствие системы ПВО всем предъявляемым к ней требованиям.

Готланд – это остров, который в начале позапрошлого столетия находился в составе Российском империи. Он находится в ста километрах к югу от материка. На острове в настоящий момент проживает не более 50 тысяч шведских граждан.