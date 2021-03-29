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Военный эксперт Владислав Шурыгин уверен, что в случае вмешательства РФ в боевые действия на Донбассе она сумеет решить все задачи буквально за 7–10 дней. Однако в то же время он считает, что недооценивать Украину не стоит.

По словам специалиста, Киев сумел создать вполне боеспособную армию, единственной проблемой которой является отсутствие современной техники и вооружения. Но и эту трудность Украина может преодолеть на протяжении пяти-десяти лет. Кроме того, на Донбассе ей могут оказать помощь союзники.

Шурыгин полностью уверен, что ни одна страна, которая позиционирует себя большим другом Киева, не пошлет на территории непризнанных ЛНР и ДНР своих бойцов. Этого не стоит ждать от Литвы, Эстонии, Польши, Латвии, и уж тем более – от США или ФРГ. Однако эти государства могут действовать из-за пределов Донбасса. К примеру, боевые самолеты способны наносить удары, не заходя в воздушное пространство РФ. Такой подход, по мнению эксперта, может превратиться в серьезную проблему для России.

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