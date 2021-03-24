Объединенная авиастроительная корпорация сообщила об испытаниях новых шлемов, разработанных специально для пилотов истребителей Су-57. Они будут оснащены технологией дополненной реальности, которые значительно расширят возможности летчиков.

Так, в защитный шлем для пилота истребителя пятого поколения встроят уникальную систему индикации и целеуказания, основной для которой как раз и станет технология дополненной реальности. Благодаря ей, летчики смогут получать данные от телевизионных и тепловизионных датчиков прямо на свой шлем и видеть все, что происходит вокруг самолета.

Кроме того, на стекло будет выводится требуемая для пилотажа информация и прицельная символика. Что существенно облегчит задачу обнаружения и поражения воздушных целей, а также упростит управление истребителем Су-57.