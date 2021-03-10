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Китай и Россия по новым разработкам уже превосходят Соединенные Штаты. Но не это является главной причиной их беспокойства. Кроме того, Москва владеет беспрецедентным ядерным арсеналом, который, по мнению военного эксперта Шамиля Гареева, давно стал «костью в горле» у Вашингтона.

Видя бессмысленность своих попыток обогнать Россию по количеству стратегического вооружения, США сокращает арсенал ядерного оружия. Одновременно с этим вкладывая просто огромные средства в инновационные технологии.

К ним относятся гиперзвуковое оружие, по производству которого РФ сейчас занимает уверенное первое место на планете, а также вооружение для космической войны. Кроме того, США намерены провести модернизацию ядерных ракет и увеличить количество боевых кораблей для захвата превосходства на море.

Китай не отстает, а во многих областях даже превосходит США, которые недавно назвали его возрастающей угрозой для мировой стабильности. Он также постоянно совершенствует армию, что не может не беспокоить Вашингтон.

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