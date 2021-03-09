Сервис HBO Max случайно показал альтернативную версию фильма «Лига справедливости» режиссёра Зака Снайдера.

Так, зрители, которые захотели посмотреть фильм «Том и Джерри», обнаружили, что при запуске у них начался просмотр «Лиги справедливости». По некоторым данным, сервис не реагировал на эту ситуацию около двух часов. Затем сотрудники сервиса все же решили проблему, на это им потребовалось всего несколько минут. На экранах зрителей в это время было выведено сообщение об ошибке. После работы фильм «Том и Джерри» стал доступен к просмотру.

Как сообщается, премьера «Лиги справедливости» должна была состояться только через десять дней. Причиной раннего показа назвали техническую ошибку, однако, как предполагают некоторые, Warner Bros. намеренно допустила такую утечку. Объясняется это тем, что отношения студии и Зака Снайдера нельзя назвать хорошими.