Отсутствие доступа к самолетам для высадки десанта является одной из главных проблем антитеррористических подразделений России, заявил ветеран спецназа Сергей Козлов. Он подробно рассказал, зачем силовикам нужна авиация.

По словам эксперта, подразделения специального назначения в ходе выполнения боевых зданий могут столкнуться с необходимостью эвакуировать раненых бойцов. Для этой цели применяются вертолеты, однако у них имеются ограничения по дальности действия, составляющие 200-250 километров. Если же операция проводится на значительном удалении, то винтокрылая машина просто не сможет добраться до силовиков.

Кроме того, спецназ – это подразделения, часто забрасываемые в тыл врага. Добраться до места в таком случае можно и на БТР или даже пешком, однако в этом случае слишком страдает эффективность, да и времени уходит очень много. Поэтому более разумно использовать самолеты Ил-76, Ан-26, а также Ан-124 для высадки десантных групп.

Эксперт привел в пример американский спецназ, который в случае необходимости моментально получает доступ к легким самолетам с вертикальным взлетом, что дает ему быстро добираться до нужного места.