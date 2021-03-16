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Боян Билбия, один из авторов сербского информагентства «Печат», считает, что страны Запада мечтают обладать вооружением, разработанным российскими специалистами.

В материале особое внимание уделяется новейшему ЗРК С-500, способному ликвидировать гиперзвуковые ракеты и космические аппараты на низкой околоземной орбите. В плане своих характеристик он значительно превосходит зарубежные аналоги. Это также касается гиперзвукового вооружения, которое все еще остается неосвоенной сферой для США.

Сербский журналист также напомнил о подводном беспилотнике «Посейдон» с миниатюрным атомным реактором. Однако странам, решившим приобрести российское оружие, приходится платить за это большую «политическую цену», так как от них постепенно начинает отдаляться весь Запад.

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