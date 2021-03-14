Генерал Халифа Хафтар, возглавляющий Ливийскую национальную армию, недоволен сотрудничеством с наемными боевиками ЧВК «Вагнера» и совсем не прочь избавиться от них еще до истечения контракта, сообщает турецкое издание SavunmaSanayiST. Авторы публикации пишут, что Хафтар связывает с российскими наемниками все нынешние неприятности Ливии.

Журналисты отмечают, что беспокойство генерала имеет под собой основания. ЧВК «Вагнера» подчиняется исключительно Москве и контролирует почти половину территории страны. При этом она вряд ли уйдет куда-либо из Ливии по собственной воле.

Хафтар, которого предупреждали о том, что контракт с ЧВК станет «сделкой с дьяволом», сейчас понимает, о чем именно шла речь. Он будто сам оказался в роли наемника, так как вагнеровцы абсолютно не воспринимают его приказы и категорически отказываются их выполнять, прислушиваясь только к Кремлю.

По информации турецкого издания, бойцы российской ЧВК сейчас находятся не только в Ливии. Помимо этого, они действуют в ЦАР и Венесуэле, в Судане и Сирии, в еще как минимум 5 государствах в разных уголках планеты.