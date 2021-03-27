Евгений Сатановский, эксперт в области геополитики, считает, что американские военные остановят Джо Байдена от излишне рискованных действий против России, чтобы не вступать в конфликт с ее вооруженными силами.

Согласно словам политолога, Соединенные Штаты погубит не российско-китайский альянс, а внутренняя геронтократия. Американские власти уже впадают в маразм, а ядерный чемоданщик находится в руках «падающего на ветру» старика. Спасти страну в этой ситуации могут лишь ее военные.

Пентагон отлично знает, какими силами обладает армия РФ, поэтому не станет сталкиваться с ней в открытом бою. Чтобы не допустить этого, командование даже готово выступить против собственного президента. Доказательством этого, по мнению Сатановского, является поведение американских солдат в Сирии, где они ведут себя крайне вежливо с российскими военнослужащими.