Американский президент Джо Байден изъявил желание провести переговоры с Китаем и Россией по вопросам климата. На них, по словам американской стороны, будут обсуждаться вопросы сокращения выбросов в атмосферу и объединение усилий всех трех государств в данной области.

Желание Байдена прокомментировал российский эксперт Евгений Сатановский. Одновременно он вспомнил о снимке, на котором американский лидер держит в руках «шпаргалку» с фотографиями и именами политиков.

«Главное, чтобы ему фоточки дали, кто там Путин, кто — Си Цзиньпин», – сыронизировал Сатановский.

Напомним, что ранее Байден заявлял, что Россия и Китай являются главными врагами Соединенных Штатов, однако Вашингтон намерен продолжать сотрудничество с ними в таких важных сферах, как изменение климата, борьба с терроризмом и прочих.