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Американский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint в среду пролетел в непосредственной близости от Сочи. Такой вывод сделали эксперты, которые постоянно следят за показаниями сервиса Flightradar.

Они рассказали, что воздушное судно, на борту которого находится оборудование для радиоэлектронной разведки, вылетело с американской авиабазы на острове Крит. Самолет изначально направлялся на Украину, однако над Болгарией резко изменил курс и оказался рядом с Сочи. При этом отмечается, что границу российского воздушного пространства он не нарушал.

После этого самолет пролетел неподалеку от Крыма и вернулся на свой маршрут. В чем заключалась цель разведывательного самолета и куда именно он направляется сейчас, пока неизвестно. Официальных комментариев по поводу появления этой воздушной машины в непосредственной близости от российских границ не поступало.

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