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Российский самолет «открытого неба» Ту-214ОН совершил первый свой полет в новом амплуа. Он прошел над побережьями Краснодара и Крыма, чтобы проверить, насколько хорошо в этих районах замаскированы военные объекты РФ.

Ключевыми такими объектами военно-дипломатические источники назвали морские базы в Новороссийске и Севастополе. Кроме того, самолет проверил и ряд других позиций российского флота.

Помимо этого, полет Ту-214ОН дал возможность проверить работу российских систем ПВО и их способность обнаруживать летательные аппараты в пассивном режиме. Источник сообщает и о других задачах, однако не раскрывает их сути.

По словам генерального конструктора концерна «Вега», используемое на самолете Ту-214 ОН позволит ему проводить разведывательные миссии в самых разных регионах планеты. Также эксперт предположил, что воздушная машина будет применяться для разнообразных задач над российской Арктикой.

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