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В Москве через месяц начнут действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей, а также на их хранение. Речь идёт о машинах, которые были припаркованы с нарушением правил.

Как указывается, повышение стоимости тарифов запланировано на 5 апреля. В настоящее время стоимость перевозки на спецстоянку автомобиля категории «В» с мощностью двигателя 80-250 л.с. составляет 5 595 рублей в том случае, если оплата работы будет произведена в течение двух месяцев после того, как владелец заберёт свою машину. По новому тарифу, эта стоимость составит 6 450 рублей – на 855 рублей дороже.

Кроме того, имеется скидка в размере 25%, если владелец авто произведёт оплату до того, как получит машину. В этой ситуации стоимость тарифа сейчас составляет 4 196 рублей, и он увеличится до 4 837 рублей.

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