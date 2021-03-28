Девятый австралийский телеканал в воскресенье внезапно прекратил работу. Сообщается, что причиной этому стала кибератака, организованная предположительно «русскими хакерами».

Кроме того, австралийские журналисты заявляют, что атака преследовала цель предотвратить показ программы Under Investigation, в которой в понедельник один из эпизодов будет посвящен президенту РФ Владимиру Путину.

Телеканал уже заявил, что «русские хакеры» не добились своей цели, так как работа в скором времени будет восстановлена и программу «Под следствием» покажут точно в назначенное ранее время.

Если следить за сообщениями западных СМИ, то можно подумать, что хакеры из России правят миром. Именно они следят за американскими министерствами и ведомствами, атакуют Великобританию и вмешиваются в выборы президента США. Ни единого доказательства такой бурной их деятельности представлено до сих пор не было, но в последние годы Запад не очень и старается что-то доказывать.