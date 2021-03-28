Начальники генеральных штабов ВС Соединенных Штатов, Великобритании, ФРГ, Японии и еще 8 государств опубликовали заявление, в котором осудили жесткое подавление протестов военным правительством Мьянмы.

Руководители генштабов выступили с осуждением применения силы в отношении протестующих, в результате чего погибло большое количество жителей страны. Они написали, что любая профессиональная армия должна в первую очередь думать о защите своего народа, а не причинять ему вред.

В заявлении генералы также указали, что вернуть доверие жителей страны правительству будет чрезвычайно сложно. Однако если оно сейчас же прекратит насилие и даст протестам развиваться своим чередом, то будет сделан первый шаг к миру в Мьянме.

Ранее практически такое же заявление сделали представители ООН, которые выразили возмущение насилием военного правительства и призвали немедленно прекратить жестокость по отношению к протестующим.