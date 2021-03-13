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Суперкомпьютер «Фишер», разработанный Объединенным институтом высоких температур, сумел выполнить всего за 1 секунду 100 тысяч миллиардов операций с вещественным числом. Это стало возможным после увеличение его мощности.

Пресс-служба «Ростеха» сообщила, что входящий в его структуру холдинг «Росэлектроника» установил в компьютер дополнительные двадцать вычислительных узлов. Благодаря этому их количество увеличилось до 44, что и позволило добиться столь впечатляющих результатов.

Индустриальный директор «Ростеха» Олег Евтушенко заявил, что в качестве основы для «Фишера» использована вычислительная сеть «Ангара». Это позволяет при необходимости улучшать его характеристики. По словам специалиста, теперь суперкомпьютер может применяться для работы с большими данными, а также моделирования параметров новой продукции и программирования систем машинного обучения для искусственного интеллекта.

Одной из особенностей «Фишера» является также уникальная система погружного охлаждения. Она дает возможность исключать перегрев суперкомпьютера без необходимости устанавливать его в специально предназначенном помещении.

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