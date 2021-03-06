Большинство работ по модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей будут выполнять военные, сообщил глава правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров. Он отметил, что предварительное соглашение с перечнем операций, которые доверят армии, уже подписано с главным оборонным ведомством страны.

Ранее Белозеров уже заявлял, что РЖД рассчитывает на Минобороны, которое должно помочь сократить расходы на модернизацию магистралей. Он пояснял, что инвестиционные возможности компании только в 2021 году уменьшатся на 550 миллионов рублей. Еще через четыре года потери могут достичь более триллиона рублей, поэтому снижение затрат на проведение работ будет весьма кстати.

Сейчас обсуждаются многочисленные нюансы сотрудничества военного ведомства и РЖД, а также разрабатываются специальные договорные условия для военнослужащих.

Модернизация БАМа и Транссиба должна существенно увеличить пропускную способность магистралей. До 2024 года, по прогнозам экспертов, рост составит 180 миллионов тонн.