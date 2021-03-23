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Очередная атака российского бомбардировщика Су-34 в Идлибе завершилась уничтожением сразу 10 турецких броневиков БТР AVC-15. Причем все они были уничтожены одним мастерским ударом, пишет издание Avia.Pro.

В качестве подтверждения столь удачной атаки портал приводит сделанную в Сирии фотографию. На ней хорошо видно, что все БТР находятся в ангаре в момент удара. Поэтому уничтожить их не составило никакого труда.
Российский Су-34 уничтожил десять броневиков в Сирии с одного захода

Отреагировавшие на это сообщение эксперты заявляют, что российские ВКС уже неоднократно демонстрировали эффективную борьбу с террористами. Основными целями истребителей и бомбардировщиков являются как раз такие вот парки техники, лагеря, в которых осуществляется подготовка боевиков, склады с вооружением. Также РФ регулярно атакует нефтеперерабатывающие заводы и автоколонны, которые фактически воруют у сирийского народа нефть, являющуюся его достоянием.

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