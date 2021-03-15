читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Конвенции и дополнительные протоколы Совета Европы работают на Россию и граждан страны, поэтому выход з этой организации принесет с собой целый ряд проблем. Такое заявление сделал российский постпред при СЕ Иван Солтановский. Он пояснил, что при выходе из договора РФ автоматически выйдет и из всех этих конвенций.

Помимо этого, Россия не сможет участвовать в дополнительных и частичных соглашениях Совета Европы. В качестве примера Солтановский привел договора о совместной работе над художественными фильмами, а также о борьбе с коррупцией.

Высказывания Солтановского стали ответом на заявление Константина Косачева, что Россия могла бы покинуть СЕ, если в отношениях с европейскими государствами продолжится полное недопонимание. Он отметил, что раньше Москва уже делала паузу в соглашениях с ПАСЕ и при этом ничего страшного не случилось. В то же время глава международного комитета при Совфеде заявил, что действовать нужно аккуратно и без спешки.

Вам может понравиться

В Серпухове начнётся “борьба” за наследство богатого старика

В подмосковном Серпухове скоро состоится премьера комедийного фарса «Наследники Рабурдена» по пьесе Эмиля Золя. Как сообщается, премьера состоится 27 марта в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Таким образом планируется отметить День театра.
  • Анна
  • 13.03.2021
  • читать 1 минуту

Эксперт NI рассказал, как США готовятся побеждать Россию в сухопутной войне

Бронированный автомобиль Mobile Protected Firepower, который сейчас разрабатывается в Соединенных Штатах, поможет одержать победу над Россией в случае сухопутного вооруженного столкновения, считают авторы публикации в издании The National Interest. Они

Эксперты развеяли мифы о беспилотнике “Байрактар ТБ2”

Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 прославились в боевых конфликтах в Нагорном Карабахе и Сирии, однако эксперты считают, что они совсем не так страшны, «как их малюют». Специалисты из России и США
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 марта – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 марта – ясно, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 марта – переменная облачность, до 4 °C | Королев: погода, 15 марта – пасмурно, до 3 °C | Подольск: погода, 15 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 15 марта – ясно, до 5 °C |