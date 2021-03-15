Конвенции и дополнительные протоколы Совета Европы работают на Россию и граждан страны, поэтому выход з этой организации принесет с собой целый ряд проблем. Такое заявление сделал российский постпред при СЕ Иван Солтановский. Он пояснил, что при выходе из договора РФ автоматически выйдет и из всех этих конвенций.

Помимо этого, Россия не сможет участвовать в дополнительных и частичных соглашениях Совета Европы. В качестве примера Солтановский привел договора о совместной работе над художественными фильмами, а также о борьбе с коррупцией.

Высказывания Солтановского стали ответом на заявление Константина Косачева, что Россия могла бы покинуть СЕ, если в отношениях с европейскими государствами продолжится полное недопонимание. Он отметил, что раньше Москва уже делала паузу в соглашениях с ПАСЕ и при этом ничего страшного не случилось. В то же время глава международного комитета при Совфеде заявил, что действовать нужно аккуратно и без спешки.