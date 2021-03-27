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В восточной части Средиземного моря, где сейчас находится американский авианосец USS Dwight D. Eisenhower, за ним пристально наблюдает российский сторожевик «Адмирал Григорович». Эту информацию эксперты озвучили после изучения спутниковых снимков района, в котором расположились оба корабля.

Американский авианосец находится в Средиземном море с 8 марта текущего года. Его сопровождают два эсминца – Thomas Hudner и Mitscher, судно снабжения Arctic и ракетный крейсер Monterey. Главная цель нахождения этих кораблей в акватории – отработка взаимодействия с морскими силами Североатлантического альянса.

Российский фрегат, который вооружен крылатыми ракетами «Калибр», неотступно движется за авианосцем, отслеживая все его действия. Сейчас оба корабля находятся неподалеку от острова Крит, принадлежащего Греции.

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