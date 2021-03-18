Российский корабль «Адмирал Касатонов» устроил натовским боевым судам неприятный сюрприз. Он фактически разрушил планы Североатлантического альянса, который вознамерился проводить учения неподалеку от острова Крит в Средиземном море.

Фрегат был отправлен специально, чтобы проследить за натовскими учениями, в которых принимает участие АУГ флота США, возглавляемая авианосцем «USS Eisenhower».

Экипаж «Адмирала Касатонова» также проводит маневры неподалеку от натовских кораблей. Он отрабатывает взаимодействие между моряками, а также целый ряд действий, который может потребоваться от военнослужащих в одиночном плавании.

Портал Avia.Pro сообщает, что американское и натовское командование было вынуждено вносить изменения в программу учений, так как никто не ожидал, что российский фрегат внезапно появится в акватории.