Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты портала Avia.Pro внимательно изучили инверсионный след ракеты, которая на днях была выпущена по турецкой границе, и заявили, что это боеприпас от российского ОТРК «Искандер», выпущенный с авиабазы «Хмеймим». Они также пояснили, что у военных РФ были все основания провести эту атаку.

По мнению специалистов, удар был нанесен после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара продолжит обстреливать сирийскую территорию. Кроме того, официальные представители этой страны выдвинули против Москвы обвинения в нарушении ранее подписанных договоров по провинции Идлиб.

Эксперты считают, что ударом из ОТРК «Искандер» Россия продемонстрировала готовность отвечать на агрессию Турции жестко и без малейших колебаний. Кроме того, она намерена окончательно разобраться с протурецкими боевиками, на что уйдет не более 3-4 недель.

Вам может понравиться

Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды

Большая часть граждан РФ не против отказаться от применения пластиковой посуды. На это указывает опрос, который провели специалисты портала SuperJob. В соответствующем исследовании участвовали 1,6 тысячи человек в возрасте от

Снайпер ВСУ застрелил мирного жителя донецкой окраины

В поселке Александровка, что в западной части Донецка, от пули снайпера погиб мирный житель Донбасса, сообщил руководитель донецкой горадминистрации Алексей Кулемзин. Он отметил, что убит 71-летний пенсионер, который жил на

Лавров раскритиковал неумные и неправильные санкции для Китая и России

Введение санкций против Китая и России – это неумный шаг, который первым делом бьет по тем, кто и придумывает все новые и новые «наказания», заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 марта – переменная облачность, до -0 °C | город Мытищи: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 марта – переменная облачность, до 2 °C | Королев: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Подольск: погода, 23 марта – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 23 марта – небольшой дождь, до 14 °C |