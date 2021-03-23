Эксперты портала Avia.Pro внимательно изучили инверсионный след ракеты, которая на днях была выпущена по турецкой границе, и заявили, что это боеприпас от российского ОТРК «Искандер», выпущенный с авиабазы «Хмеймим». Они также пояснили, что у военных РФ были все основания провести эту атаку.

По мнению специалистов, удар был нанесен после заявления президента Турции Тайипа Эрдогана о том, что Анкара продолжит обстреливать сирийскую территорию. Кроме того, официальные представители этой страны выдвинули против Москвы обвинения в нарушении ранее подписанных договоров по провинции Идлиб.

Эксперты считают, что ударом из ОТРК «Искандер» Россия продемонстрировала готовность отвечать на агрессию Турции жестко и без малейших колебаний. Кроме того, она намерена окончательно разобраться с протурецкими боевиками, на что уйдет не более 3-4 недель.