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Российская РЛС «Монолит» получила широкую известность в 2014 году, когда во время «Крымской весны» полностью в автоматическом режиме вычислила приближающийся к Крыму американский эсминец «Дональд Кук». Тогда боевой корабль был вынужден изменить курс, так как понял, что его держат на прицеле.

Спустя 7 лет журналисты телеканала «Звезда» провели первую за всю историю РЛС съемку внутри комплекса. В ходе этой своеобразной экскурсии канал продемонстрировал ту саму антенну, посредством которой был обнаружен эсминец. Также журналисты показали, что комплекс буквально до отказа набит электронным оборудованием и техникой, которая предназначена для обнаружения и сопровождения морских и воздушных целей.

Радиолокационная система работает под управлением пяти операторов. В их задачи входит фиксация и идентификация целей, определение их координат и при необходимости – передача на командный пункт, принимающий решение.

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