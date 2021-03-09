читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Авторы портала Avia. Pro рассказали об ожесточенном танковом бое, произошедшем на территории Сирии в 2020 году. В этом сражении схлестнулись турецкие боевые машины M60 и российские Т-90, состоящие на вооружении сирийской армии.

Эксперты упоминают о заявлении представителей Турции о том, что M-60 – это современный танк, который даст фору российским «устаревшим» боевым машинам. Однако на деле все вышло совсем по другому.

В открытом бою Т-90 сумели уничтожить более 20 турецких танков. Кроме того, часть из них была выведена из строя еще до начала боя. По мнению экспертов, Анкара сильно рисковала своей бронетехникой, бросая ее в сражение с российскими Т-90, так как последние по своей мощи существенно превосходят любые боевые машины Турции.

Издание DatViet пишет о том, что M-60 чаще всего страдали из-за того, что у них возникали проблемы с работой активной брони. Впрочем, официального подтверждения столь крупных потерь от турецких официальных источников до сих пор не поступало.

Вам может понравиться

В Грузии совершил первый полет модернизированный штурмовик Су-25

Грузинские предприятия «Дельта» и «Тбилавиастроитель» собственными силами восстановили советский штурмовик Су-25, а также провели его глубокую модернизацию. Главное военное ведомство Грузии сообщает, что самолет будет применяться как для боевых, так

Девушка спустя 23 года раскрыла убийство своего отца

Анастасия Садриева, которая в настоящий момент занимает пост старшего помощника по взаимодействию с прессой в СКР новгородского региона, пришла работать в правоохранительную сферу после гибели своего отца в 1997 году.

Иранская баллистическая ракета разнесла крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы вновь обстреляли Саудовскую Аравию, сообщает портал Avia.Pro. Авторы уточняют, что на этот раз для атаки были использованы иранские ракеты, которые попали по нефтеперерабатывающему заводу в городе Эль-Хубар. На
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 марта – переменная облачность, до -14 °C | город Мытищи: погода, 9 марта – переменная облачность, до -13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 марта – переменная облачность, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 марта – облачно с прояснениями, до 1 °C | Королев: погода, 9 марта – небольшой снег, до 2 °C | Подольск: погода, 9 марта – переменная облачность, до -12 °C | Армавир: погода, 9 марта – небольшой снег, до 4 °C |