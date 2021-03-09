Авторы портала Avia. Pro рассказали об ожесточенном танковом бое, произошедшем на территории Сирии в 2020 году. В этом сражении схлестнулись турецкие боевые машины M60 и российские Т-90, состоящие на вооружении сирийской армии.

Эксперты упоминают о заявлении представителей Турции о том, что M-60 – это современный танк, который даст фору российским «устаревшим» боевым машинам. Однако на деле все вышло совсем по другому.

В открытом бою Т-90 сумели уничтожить более 20 турецких танков. Кроме того, часть из них была выведена из строя еще до начала боя. По мнению экспертов, Анкара сильно рисковала своей бронетехникой, бросая ее в сражение с российскими Т-90, так как последние по своей мощи существенно превосходят любые боевые машины Турции.

Издание DatViet пишет о том, что M-60 чаще всего страдали из-за того, что у них возникали проблемы с работой активной брони. Впрочем, официального подтверждения столь крупных потерь от турецких официальных источников до сих пор не поступало.