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Вчера, 3 марта, истребители Су-30СМ и Су-24М российских ВМС сымитировали авиаудар по боевым суднам НАТО, находившимся на юго-западе от Крыма.

Телеканалом «Звезда» был опубликован соответствующий ролик. На нем можно увидеть, как несколько российских боевых самолетов поднимаются в воздух, а затем отрабатывают атаку по морским целям. В качестве последних выступили корабли Североатлантического альянса, которые в настоящее время проводят учения рядом с Крымским полуостровом.

Отмечается, что НАТО в рамках морских маневров проводит отработку поддержки сил Украины на случай начала военного конфликта в Черном море. Российское командование решило ответить на данную провокацию, отправив в указанный район истребители, оснащенные противокорабельными ракетами.

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